Чепик (Арещенкова) Марина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Бондаренкова Екатерина Аггеева
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Чепик Иван
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Чепик Иван Агеев
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Чепик Агафон Агеев
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чепик Елиферий
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепик Аггей Елисеев
Смерть
Неизвестно