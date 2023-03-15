Чепик (Арещенкова) Марина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепик (Арещенкова) Марина Павлова

Чепик (Арещенкова) Марина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Бондаренкова Екатерина Аггеева

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Чепик Иван

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Чепик Иван Агеев

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Чепик Агафон Агеев

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чепик Елиферий

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чепик Аггей Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Аггей Елисеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close