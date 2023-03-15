Чепик Иван Агеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Чепик Аггей Елисеев
Мать: Чепик Марина Павлова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чепик Артемон Иванов
Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно