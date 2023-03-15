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Чепик Иван Агеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Чепик Аггей Елисеев

Мать: Чепик Марина Павлова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чепик Артемон Иванов

Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Чепик Агриппина Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Агриппина Харитонова

Смерть
Неизвестно
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