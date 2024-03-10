Варламова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрова Носкова Елизавета
Отец ребёнка: Носков Петр
Рождение ребёнка
1878
Сын: Носков Владимир
Отец ребёнка: Носков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Николай
Отец ребёнка: Носков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Носков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Василий
Отец ребёнка: Носков Петр
Смерть
Неизвестно