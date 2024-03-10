Варламова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрова Носкова Елизавета

Отец ребёнка: Носков Петр

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Носков Владимир

Отец ребёнка: Носков Петр

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Николай

Отец ребёнка: Носков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Носков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Василий

Отец ребёнка: Носков Петр

Смерть
Неизвестно
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