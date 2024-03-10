Носков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носков Яков
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрова Носкова Елизавета
Мать ребёнка: Варламова Евдокия
Рождение ребёнка
1878
Сын: Носков Владимир
Мать ребёнка: Варламова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Николай
Мать ребёнка: Варламова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Варламова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Василий
Мать ребёнка: Варламова Евдокия
Смерть
Неизвестно