Носков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрова Носкова Елизавета

Мать ребёнка: Варламова Евдокия

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Носков Владимир

Мать ребёнка: Варламова Евдокия

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Николай

Мать ребёнка: Варламова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Варламова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Василий

Мать ребёнка: Варламова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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