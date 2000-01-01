Саечникова Евгения Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Саечников (саешников) Иван Захаров
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Захар Ларионов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Саечников (саешников) Павел Захаров
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Захар Ларионов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Саечников (саешников) Пётр Захаров
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Захар Ларионов
Смерть
Неизвестно