Саечникова Евгения Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова Евгения Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Саечников (саешников) Иван Захаров

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Захар Ларионов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Саечников (саешников) Павел Захаров

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Захар Ларионов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Саечников (саешников) Пётр Захаров

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Захар Ларионов

Смерть
Неизвестно
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