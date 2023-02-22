Саечников (Саешников) Захар Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечников (Саешников) Захар Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Саечников Ларион

Мать: неизветно

Рождение ребёнка
1841

Сын: Саечников (саешников) Иван Захаров

Мать ребёнка: Саечникова Евгения Никифорова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Саечников (саешников) Павел Захаров

Мать ребёнка: Саечникова Евгения Никифорова

Рождение ребёнка
17.08.1850

Сын: Саечников (саешников) Пётр Захаров

Мать ребёнка: Саечникова Евгения Никифорова

Медведево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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