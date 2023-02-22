Саечников (Саешников) Захар Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Саечников Ларион
Мать: неизветно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Саечников (саешников) Иван Захаров
Мать ребёнка: Саечникова Евгения Никифорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Саечников (саешников) Павел Захаров
Мать ребёнка: Саечникова Евгения Никифорова
Рождение ребёнка
17.08.1850
Сын: Саечников (саешников) Пётр Захаров
Мать ребёнка: Саечникова Евгения Никифорова
Медведево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно