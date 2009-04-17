Коробейкин Ярослав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейкин Ярослав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2009

Отец: Коробейкин Иван Константинович

Мать: Коробейкина Ольга Николаевна

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