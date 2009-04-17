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Коробейкин Ярослав Иванович
Коробейкин Ярослав Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.2009
Пол
Мужской
Отец
Коробейкин Иван Константинович
1979 г.р.
Мать
Коробейкина (Торицына) Ольга Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2009
Отец:
Коробейкин Иван Константинович
Мать:
Коробейкина Ольга Николаевна
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