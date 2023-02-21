Коробейкин Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1979
Рождение ребёнка
24.03.2007
Сын: Коробейкин Константин Иванович
Мать ребёнка: Коробейкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.2009
Сын: Коробейкин Ярослав Иванович
Мать ребёнка: Коробейкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.2014
Сын: Коробейкин Степан Иванович
Мать ребёнка: Коробейкина Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно