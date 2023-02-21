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Коробейкин Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1979

Отец: Коробейкин Константин Иванович

Мать: Коробейкина Елена Геннадьевна

Рождение ребёнка
24.03.2007

Сын: Коробейкин Константин Иванович

Мать ребёнка: Коробейкина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.2009

Сын: Коробейкин Ярослав Иванович

Мать ребёнка: Коробейкина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.2014

Сын: Коробейкин Степан Иванович

Мать ребёнка: Коробейкина Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейкина Ольга Николаевна

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