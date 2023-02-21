Коробейкина (Торицына) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейкина (Торицына) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1982

Отец: Торицын Николай Федорович

Мать: Торицына Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
24.03.2007

Сын: Коробейкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Коробейкин Иван Константинович

Рождение ребёнка
17.04.2009

Сын: Коробейкин Ярослав Иванович

Отец ребёнка: Коробейкин Иван Константинович

Рождение ребёнка
28.09.2014

Сын: Коробейкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Коробейкин Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейкин Иван Константинович

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