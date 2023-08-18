Щипанов Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1835
крестьянин помещика Ивана Федоровича Воропанова
Рождение ребёнка
Около 14.10.1835 ст.
Дочь: Неснимишапкина (Щипанова) Вевея Романовна
Мать ребёнка: Шкуратова Надежда Порфирьевна
Смерть
Неизвестно