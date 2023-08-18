Шкуратова Надежда Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуратова Надежда Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1835
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
солдатка, работница, живущая у Романа Ивановича Щипанова
Рождение ребёнка
Около 14.10.1835 ст.

Дочь: Неснимишапкина (Щипанова) Вевея Романовна

Отец ребёнка: Щипанов Роман Иванович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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