Шкуратова Надежда Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1835
солдатка, работница, живущая у Романа Ивановича Щипанова
Рождение ребёнка
Около 14.10.1835 ст.
Дочь: Неснимишапкина (Щипанова) Вевея Романовна
Отец ребёнка: Щипанов Роман Иванович
Смерть
Неизвестно