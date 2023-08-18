Неснимишапкина (Щипанова) Вевея Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкина (Щипанова) Вевея Романовна

Место рождения

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 14.10.1835 ст.

Дата смерти

06.08.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1835 ст.

Отец: Щипанов Роман Иванович

Мать: Шкуратова Надежда Порфирьевна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нездоимашапка Палладий Максимович

Рождение ребёнка
22.10.1864 ст.

Сын: Неснимишапкин Яков Палладиевич

Отец ребёнка: Нездоимашапка Палладий Максимович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Неснимишапкин Федор Палладиевич

Отец ребёнка: Нездоимашапка Палладий Максимович

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
06.08.1918 ст.
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
вдова, 90 лет, "от холеры"

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