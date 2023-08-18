Неснимишапкина (Щипанова) Вевея Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.10.1835 ст.
Дата смерти06.08.1918 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1835 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1864 ст.
Сын: Неснимишапкин Яков Палладиевич
Отец ребёнка: Нездоимашапка Палладий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Неснимишапкин Федор Палладиевич
Отец ребёнка: Нездоимашапка Палладий Максимович
Смерть
06.08.1918 ст.
вдова, 90 лет, "от холеры"