Мельников Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения09.11.1925
Дата смерти25.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925
Рождение ребёнка
24.06.1949
Сын: Мельников Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.11.1954
Сын: Мельников Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Мельникова Мария Павловна
Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1994