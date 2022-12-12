Мельников Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Михаил Федорович

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Место рождения

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.11.1925

Дата смерти

25.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925

Отец: Мельников Федор Иванович

Мать: Мельникова Александра Николаевна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.06.1949

Сын: Мельников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Павловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1954

Сын: Мельников Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова Мария Павловна

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Мария Павловна

Смерть
25.04.1994
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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