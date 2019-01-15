Мельникова (Зотина) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения03.08.1927
Дата смерти15.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1927
Отец: Зотин Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1949
Сын: Мельников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1954
Сын: Мельников Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Федорович
Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2019