Мельникова (Зотина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Зотина) Мария Павловна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.08.1927

Дата смерти

15.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1927

Отец: Зотин Павел Иванович

Мать: Зотина Надежда Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1949

Сын: Мельников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Федорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1954

Сын: Мельников Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Федорович

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Михаил Федорович

Смерть
15.01.2019
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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