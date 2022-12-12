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Мельников Евгений Михайлович
Мельников Евгений Михайлович
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Место рождения
Житомир
, Житомирська область
Дата рождения
01.11.1954
Пол
Мужской
Отец
Мельников Михаил Федорович
1925 г.р.
Мать
Мельникова (Зотина) Мария Павловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1954
Отец:
Мельников Михаил Федорович
Мать:
Мельникова Мария Павловна
Житомир
, Житомирська область
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