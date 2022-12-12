Мельник Наталия Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1960
Отец: Мельник Владимир Дмитриевич
Мать: Чорна Анна Михайловна
Бракосочетание
07.03.1981
Рождение ребёнка
28.11.1981
Дочь: Рожко Елена Михайловна
Отец ребёнка: Рожко Михаил Александрович
Рождение ребёнка
17.09.1984
Дочь: Рожко Зорина Михайловна
Отец ребёнка: Рожко Михаил Александрович