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Мельник Наталия Владимировна

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Место рождения

Маршалы, Сумська область

Дата рождения

02.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1960

Отец: Мельник Владимир Дмитриевич

Мать: Чорна Анна Михайловна

Маршалы, Сумська область
Бракосочетание
07.03.1981

Муж: Рожко Михаил Александрович

Выришальное, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.11.1981

Дочь: Рожко Елена Михайловна

Отец ребёнка: Рожко Михаил Александрович

Выришальное, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.09.1984

Дочь: Рожко Зорина Михайловна

Отец ребёнка: Рожко Михаил Александрович

Выришальное, Полтавська область
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