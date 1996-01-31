Мельник Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Владимир Дмитриевич

Мельник Владимир Дмитриевич

avatar

Место рождения

Маршалы, Сумська область

Дата рождения

16.12.1935

Дата смерти

31.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935

Отец: Мельник Дмитрий Кирилович

Мать: Шкумат Пелагея Фёдоровна

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
02.02.1960

Дочь: Мельник Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Чорна Анна Михайловна

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
27.03.1962

Дочь: Мельник Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Чорна Анна Михайловна

Маршалы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорна Анна Михайловна

Смерть
31.01.1996
Маршалы, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close