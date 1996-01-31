Мельник Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1935
Дата смерти31.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1935
Рождение ребёнка
02.02.1960
Дочь: Мельник Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Чорна Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1962
Дочь: Мельник Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Чорна Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чорна Анна Михайловна
Смерть
31.01.1996