Чорна Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.06.1937
Дата смерти25.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1937
Отец: Чорный Михаил Лавронович
Мать: Чорна Пелагея Лавроновна
Рождение ребёнка
02.02.1960
Дочь: Мельник Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Мельник Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.03.1962
Дочь: Мельник Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Мельник Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2015
Выришальное, Полтавська область