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Чорна Анна Михайловна

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Место рождения

Маршалы, Сумська область

Дата рождения

30.06.1937

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1937

Отец: Чорный Михаил Лавронович

Мать: Чорна Пелагея Лавроновна

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
02.02.1960

Дочь: Мельник Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Мельник Владимир Дмитриевич

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
27.03.1962

Дочь: Мельник Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Мельник Владимир Дмитриевич

Маршалы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Владимир Дмитриевич

Смерть
25.08.2015
Выришальное, Полтавська область
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