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Мякишев Степан Георгиевич

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Место рождения

д. Мякишева, Юмской волости, Котельнического уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

27.12.1919

Дата смерти

26.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мякишева, Юмской волости, Котельнического уезда, Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
05.12.1962

Дочь: Мякишева Елена Степановна

Мать ребёнка: Исакова Галина Алексеевна

г. Свердловск, Свердловской обл.
Смерть
26.05.1998
п. Юшала, Тугулымского р-она, Свердловской обл.
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