Мякишев Степан Георгиевич
Место рожденияд. Мякишева, Юмской волости, Котельнического уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения27.12.1919
Дата смерти26.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мякишева, Юмской волости, Котельнического уезда, Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
05.12.1962
Дочь: Мякишева Елена Степановна
Мать ребёнка: Исакова Галина Алексеевна
г. Свердловск, Свердловской обл.
Смерть
26.05.1998
п. Юшала, Тугулымского р-она, Свердловской обл.