Мякишева Елена Степановна
Место рожденияг. Свердловск, Свердловской обл.
Дата рождения05.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1962
г. Свердловск, Свердловской обл.
Бракосочетание
31.12.1982
Муж: скрыто настройками приватности
г. Кирово-Чепецк, Кировской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1983
Дочь: Куликова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Свердловск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
07.07.1984
Дочь: Куликова Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Свердловск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
27.02.1990
Дочь: Куликова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г Свердловск. Свердловской обл.
Развод
14.12.2009
Муж: не указан
г. Екатеринбург, Свердловской обл.