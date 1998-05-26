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Мякишева Елена Степановна

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Место рождения

г. Свердловск, Свердловской обл.

Дата рождения

05.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1962

Отец: Мякишев Степан Георгиевич

Мать: Исакова Галина Алексеевна

г. Свердловск, Свердловской обл.
Бракосочетание
31.12.1982

Муж: скрыто настройками приватности

г. Кирово-Чепецк, Кировской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1983

Дочь: Куликова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Свердловск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
07.07.1984

Дочь: Куликова Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Свердловск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
27.02.1990

Дочь: Куликова Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г Свердловск. Свердловской обл.
Развод
14.12.2009

Муж: не указан

г. Екатеринбург, Свердловской обл.
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