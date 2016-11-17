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Исакова Галина Алексеевна

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Место рождения

д. Журавлева, Талицкого р-она, Свердловской обл.

Дата рождения

24.10.1934

Дата смерти

17.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1934

Отец: Исаков Алексей

Мать: Фомина Мария Андреевна

д. Журавлева, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1962

Дочь: Мякишева Елена Степановна

Отец ребёнка: Мякишев Степан Георгиевич

г. Свердловск, Свердловской обл.
Смерть
17.11.2016
г. Екатеринбург, Свердловской обл.
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