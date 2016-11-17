Исакова Галина Алексеевна
Место рожденияд. Журавлева, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Дата рождения24.10.1934
Дата смерти17.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1934
Отец: Исаков Алексей
Мать: Фомина Мария Андреевна
д. Журавлева, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1962
Дочь: Мякишева Елена Степановна
Отец ребёнка: Мякишев Степан Георгиевич
г. Свердловск, Свердловской обл.
Смерть
17.11.2016
г. Екатеринбург, Свердловской обл.