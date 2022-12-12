Ворохобина (Спесивцева) Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Ворохобин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Ворохобин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Ворохобин Трофим Фёдорович
Отец ребёнка: Ворохобин Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно