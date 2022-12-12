Ворохобина (Спесивцева) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворохобина (Спесивцева) Прасковья Степановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Спесивцев Степан Назарьевич

Мать: Спесивцева Анна Никитична

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1803

Муж: Ворохобин Фёдор Григорьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ворохобин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Ворохобин Фёдор Григорьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ворохобин Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Ворохобин Фёдор Григорьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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