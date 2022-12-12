Ворохобин Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворохобин Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1803

Жена: Ворохобина Прасковья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ворохобин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ворохобин Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1842
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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