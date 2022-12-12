Ворохобин Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Ворохобин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Ворохобин Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Степановна
Смерть
Около 1842