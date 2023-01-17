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Ворохобин Трофим Фёдорович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Ворохобин Фёдор Григорьевич

Мать: Ворохобина Прасковья Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1836

Жена: Ворохобина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ворохобина Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Ворохобин Никита Трофимович

Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ворохобин Николай Трофимович

Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ворохобин Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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