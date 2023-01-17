Ворохобин Трофим Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ворохобина Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Ворохобин Никита Трофимович
Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Ворохобин Николай Трофимович
Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Ворохобин Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Ворохобина Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно