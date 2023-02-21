Ворохобина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворохобина Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1836

Муж: Ворохобин Трофим Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ворохобина Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Ворохобин Никита Трофимович

Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ворохобин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ворохобин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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