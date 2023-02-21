Ворохобина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ворохобина Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Ворохобин Никита Трофимович
Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Ворохобин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Ворохобин Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Ворохобин Трофим Фёдорович
Смерть
Неизвестно