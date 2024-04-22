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Гультяев Федосей Амбросиевич

Место рождения

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876 ст.

Отец: Гультяев Амбросий Максимович

Мать: Гультяева Елена Дмитриевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.

Дочь: Гультяева Маланья Федосеевна

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.

Сын: Гультяев Ефим Федосеевич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.04.1904 ст.

Дочь: Гультяева Александра Федосеевна

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.

Сын: Гультяев Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1908 ст.

Сын: Гультяев Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.

Дочь: Гультяева Анна Федосеевна

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.

Сын: Гультяев Семён Федосеевич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Сын: Гультяев Артемий Федосеевич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Анисья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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