Гультяев Федосей Амбросиевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.
Дочь: Гультяева Маланья Федосеевна
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Рождение ребёнка
05.04.1904 ст.
Дочь: Гультяева Александра Федосеевна
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Рождение ребёнка
23.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.
Дочь: Гультяева Анна Федосеевна
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.
Сын: Гультяев Семён Федосеевич
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Сын: Гультяев Артемий Федосеевич
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно