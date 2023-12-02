Гультяева Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Борис Амбросиевич

Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Амбросий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Гультяев Сергей Амбросиевич

Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1871 ст.

Дочь: Гультяева Анна Амбросиевна

Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1876 ст.

Сын: Гультяев Федосей Амбросиевич

Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1878 ст.

Дочь: Жукова (Гультяева) Прасковья Амбросиевна

Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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