Гультяева Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гультяев Борис Амбросиевич
Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Гультяев Сергей Амбросиевич
Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович
Рождение ребёнка
30.01.1871 ст.
Дочь: Гультяева Анна Амбросиевна
Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович
Рождение ребёнка
16.01.1876 ст.
Сын: Гультяев Федосей Амбросиевич
Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович
Рождение ребёнка
12.10.1878 ст.
Дочь: Жукова (Гультяева) Прасковья Амбросиевна
Отец ребёнка: Гультяев Амбросий Максимович
Смерть
Неизвестно