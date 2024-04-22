Гультяева (Юринова) Анисья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Юринова) Анисья Кузьминична

Место рождения

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876 ст.

Отец: Юринов Кузьма Фёдорович

Мать: Юринова Мария Силовна

Никулино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.

Дочь: Гультяева Маланья Федосеевна

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.

Сын: Гультяев Ефим Федосеевич

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.04.1904 ст.

Дочь: Гультяева Александра Федосеевна

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.

Сын: Гультяев Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1908 ст.

Сын: Гультяев Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.

Дочь: Гультяева Анна Федосеевна

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.

Сын: Гультяев Семён Федосеевич

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Сын: Гультяев Артемий Федосеевич

Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Федосей Амбросиевич

Смерть
Неизвестно
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