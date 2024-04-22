Гультяева (Юринова) Анисья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения21.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876 ст.
Отец: Юринов Кузьма Фёдорович
Мать: Юринова Мария Силовна
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.
Дочь: Гультяева Маланья Федосеевна
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Рождение ребёнка
05.04.1904 ст.
Дочь: Гультяева Александра Федосеевна
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Рождение ребёнка
23.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.
Дочь: Гультяева Анна Федосеевна
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Рождение ребёнка
31.01.1913 ст.
Сын: Гультяев Семён Федосеевич
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Сын: Гультяев Артемий Федосеевич
Отец ребёнка: Гультяев Федосей Амбросиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно