Бибимарфуга Мифтахетдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мифтахетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1901
Дочь: Асмабикә Фәйзетдин кызы
Отец ребёнка: Фәйзетдин Сәйфетдин улы
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фәйзетдинов Имаметдин Фәйзетдин улы
Отец ребёнка: Фәйзетдин Сәйфетдин улы
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шамсетдин
Отец ребёнка: Фәйзетдин Сәйфетдин улы
Смерть
Неизвестно