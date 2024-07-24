Бибимарфуга Мифтахетдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибимарфуга Мифтахетдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мифтахетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1901

Дочь: Асмабикә Фәйзетдин кызы

Отец ребёнка: Фәйзетдин Сәйфетдин улы

Аккуль-Бигеней, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фәйзетдинов Имаметдин Фәйзетдин улы

Отец ребёнка: Фәйзетдин Сәйфетдин улы

Аккуль-Бигеней, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шамсетдин

Отец ребёнка: Фәйзетдин Сәйфетдин улы

Смерть
Неизвестно

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