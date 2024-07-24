Фәйзетдин Сәйфетдин улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сәйфетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1901
Дочь: Асмабикә Фәйзетдин кызы
Мать ребёнка: Бибимарфуга Мифтахетдин кызы
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фәйзетдинов Имаметдин Фәйзетдин улы
Мать ребёнка: Бибимарфуга Мифтахетдин кызы
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шамсетдин
Мать ребёнка: Бибимарфуга Мифтахетдин кызы
Смерть
Неизвестно