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Кушнарёва Надежда Васильевна
Кушнарёва Надежда Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Герасимов Василий Константинович
1912 г.р.
Мать
Герасимова (Кузина) Анастасия Ивановна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Герасимов Василий Константинович
Мать:
Герасимова Анастасия Ивановна
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