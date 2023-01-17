Герасимова (Кузина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Кузина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1914

Отец: Кузин Иван Иванович

Мать: не указана

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.10.1952

Дочь: Шарабко Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнарёва Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
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