Герасимова (Кузина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1914
Отец: Кузин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1952
Дочь: Шарабко Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнарёва Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Константинович
Смерть
Неизвестно