Герасимов Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения24.12.1912 ст.
Дата смерти17.07.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912 ст.
Отец: Герасимов Константин Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1952
Дочь: Шарабко Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнарёва Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна
Смерть
17.07.1978