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Герасимов Василий Константинович

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Место рождения

Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.12.1912 ст.

Дата смерти

17.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912 ст.

Отец: Герасимов Константин Сергеевич

Мать: не указана

Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.10.1952

Дочь: Шарабко Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнарёва Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова Анастасия Ивановна

Смерть
17.07.1978