Боков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Сын: Боков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
01.02.1932
Дочь: Маркова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)
д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)
д. Сергиевские Выселки
Смерть
1941
г. Киров