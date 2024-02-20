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Боков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Боков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
01.02.1932

Дочь: Маркова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)

д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
1936

Сын: Боков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)

д. Сергиевские Выселки
Смерть
1941
г. Киров
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