Боков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Боков Василий
Рождение ребёнка
16.09.1955
Дочь: Климова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Бокова Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Галина Михайловна
д. Сергиевские Выселки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно