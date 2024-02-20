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Боков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Боков Василий

Мать: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
16.09.1955

Дочь: Климова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Бокова Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Галина Михайловна

д. Сергиевские Выселки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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