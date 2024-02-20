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Боков Виктор Васильевич

Место рождения

д. Сергиевские Выселки

Дата рождения

1936

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Боков Василий

Мать: Бокова Пелагея Егоровна (Георгиевна)

д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
1963

Сын: Боков Павел Викторович

Мать ребёнка: Бокова Екатерина Васильевна

д. Сергиевские Выселки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Екатерина Васильевна

Смерть
1988
д. Сергиевские Выселки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище д. Пестриково
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