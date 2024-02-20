Боков Виктор Васильевич
Место рожденияд. Сергиевские Выселки
Дата рождения1936
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Боков Василий
д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: Бокова Екатерина Васильевна
д. Сергиевские Выселки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
д. Сергиевские Выселки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище д. Пестриково