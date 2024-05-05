Назарова (Яковлева) Анастасия Марковна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти03.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1854
Сын: Вянцын Павел Ильич
Отец ребёнка: Вянцын Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Назаров Павел Ильич
Отец ребёнка: Назаров Илья Григорьевич
Бракосочетание
Между 1859 и 1868
Смерть
03.02.1893
от горячки