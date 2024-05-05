Назарова (Яковлева) Анастасия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Яковлева) Анастасия Марковна

Назарова (Яковлева) Анастасия Марковна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Яковлев Марк Григорьевич

Мать: Яковлева Гликерия Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Вянцын Илья Григорьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Вянцын Павел Ильич

Отец ребёнка: Вянцын Илья Григорьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Назаров Павел Ильич

Отец ребёнка: Назаров Илья Григорьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1859 и 1868

Муж: Назаров Илья Григорьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
03.02.1893
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.