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Назаров Павел Ильич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Назаров Илья Григорьевич

Мать: Назарова Анастасия Марковна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
26.08.1877

Жена: Назарова Евдокия Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1882

Дочь: Назарова Евфросиния Павловна

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Назарова Параскева Павловна

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1886

Сын: Назаров Григорий Павлович

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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