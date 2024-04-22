Назаров Павел Ильич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
26.08.1877
Рождение ребёнка
23.05.1882
Дочь: Назарова Евфросиния Павловна
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Назарова Параскева Павловна
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
05.11.1886
Сын: Назаров Григорий Павлович
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно