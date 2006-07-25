Мифтахутдинова (Минникаева) Минсафа Гиниятулловна 30.03.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мифтахутдинова (Минникаева) Минсафа Гиниятулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

25.07.2006

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Мать: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Рождение ребёнка
14.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Рождение ребёнка
04.06.1958

Сын: Мифтахутдинов Наиль Минвагизович

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Рождение ребёнка
08.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович

Смерть
25.07.2006
Сухая река. Казань

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