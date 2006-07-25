Мифтахутдинова (Минникаева) Минсафа Гиниятулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти25.07.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1954
Рождение ребёнка
04.06.1958
Сын: Мифтахутдинов Наиль Минвагизович
Отец ребёнка: Мифтахутдинов Минвагиз Мифтахутдинович
Рождение ребёнка
08.07.1964
Смерть
25.07.2006
Сухая река. Казань