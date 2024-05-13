Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Миннекәй

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Мифтахутдинова (Минникаева) Минсафа Гиниятулловна

Мать ребёнка: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Смерть
18.07.1943

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