Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти18.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1930
Смерть
18.07.1943