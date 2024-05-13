Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Минникаева (Габдуллова) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдулла

Мать: Махирә (Махира)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Мифтахутдинова (Минникаева) Минсафа Гиниятулловна

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

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