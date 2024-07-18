Агрипина (Аграфена) Петровна (Григорьевна)
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Петр Иванович
Мать: Матрона Онисимовна
Бракосочетание
08.07.1840
Рождение ребёнка
05.09.1841
Сын: Никита Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)
Рождение ребёнка
02.09.1845
Дочь: Елизавета Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)
Рождение ребёнка
07.08.1849
Дочь: Васса Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)
Рождение ребёнка
19.03.1853
Сын: Марк Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)
Рождение ребёнка
1859
Сын: Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)
Смерть
Неизвестно