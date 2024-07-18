Агрипина (Аграфена) Петровна (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина (Аграфена) Петровна (Григорьевна)

Место рождения

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Петр Иванович

Мать: Матрона Онисимовна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
08.07.1840

Муж: Митрофан Петрович (Афанасьевич)

Рождение ребёнка
05.09.1841

Сын: Никита Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1845

Дочь: Елизавета Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)

Рождение ребёнка
07.08.1849

Дочь: Васса Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)

Рождение ребёнка
19.03.1853

Сын: Марк Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1859

Сын: Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Петрович (Афанасьевич)

Смерть
Неизвестно

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