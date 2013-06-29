Домогацкий Федор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1945
Дата смерти29.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Художник, книжный график
Рождение ребёнка
24.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2013
Похороны
После 29.06.2013
Кладбище в московских Хамовниках при Новодевичьем монастыре, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы