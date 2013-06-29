Домогацкий Федор Владимирович 04.03.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домогацкий Федор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1945

Дата смерти

29.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1945

Отец: Домогацкий Владимир Владимирович

Мать: Домогацкая (Эльдарова) Ольга Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Художник, книжный график
Рождение ребёнка
24.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2013
Похороны
После 29.06.2013
Кладбище в московских Хамовниках при Новодевичьем монастыре, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы

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