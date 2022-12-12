Заводчикова (Кондюрина) Агафия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
07.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители Каллистрат Михайлов Заводчиков и Иван Моксунов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Надежда Лазаревна
Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович
Рождение ребёнка
22.07.1843
Сын: Заводчиков Владимир Лазаревич
Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1846
Дочь: Егоровых Ксения Лазаревна
Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович
Рождение ребёнка
24.04.1849
Сын: Заводчиков (черепанов) Иван Лазаревич
Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно