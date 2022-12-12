Заводчикова (Кондюрина) Агафия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Кондюрина) Агафия Кирилловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кондюрин Кирилл Саввич

Мать: Кондюрина Пелагия Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1836

Муж: Заводчиков Лазарь Павлович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители Каллистрат Михайлов Заводчиков и Иван Моксунов
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Надежда Лазаревна

Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1843

Сын: Заводчиков Владимир Лазаревич

Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.01.1846

Дочь: Егоровых Ксения Лазаревна

Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1849

Сын: Заводчиков (черепанов) Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Заводчиков Лазарь Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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