Егоровых (Черепанова) Ксения Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоровых (Черепанова) Ксения Лазаревна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1846

Отец: Заводчиков Лазарь Павлович

Мать: Заводчикова Агафия Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1862

Муж: Егоровых Сергей Захарович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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