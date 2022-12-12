Заводчиков (Черепанов) Иван Лазаревич
Место рождения
Дата рождения24.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1849
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были: Вятской губернии, Сарапульскаго уезда, ведомства Мостовинскаго - удельнаго прказа деревни Опар крестьянин Антоний Феодоров Ижболдин, а восприемница заводскаго мастероваго Кондратья ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно