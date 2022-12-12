Заводчиков (Черепанов) Иван Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчиков (Черепанов) Иван Лазаревич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1849

Отец: Заводчиков Лазарь Павлович

Мать: Заводчикова Агафия Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были: Вятской губернии, Сарапульскаго уезда, ведомства Мостовинскаго - удельнаго прказа деревни Опар крестьянин Антоний Феодоров Ижболдин, а восприемница заводскаго мастероваго Кондратья ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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