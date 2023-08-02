Пругло (Дациньшина) Варвара Евстафиева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1893
Дочь: (Пругло) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кандыбка (Пругло) Мария Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
13.06.1895
Сын: Пругло Иван Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: (Пругло) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1902
Дочь: (Пругло) Мария Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
22.10.1904
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
06.05.1905
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пругло Илья Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1909
Сын: Пругло Петр Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1911
Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич
Бракосочетание
21.10.1991
Смерть
Неизвестно