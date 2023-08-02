Пругло (Дациньшина) Варвара Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Дациньшина) Варвара Евстафиева

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1893

Дочь: (Пругло) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кандыбка (Пругло) Мария Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
13.06.1895

Сын: Пругло Иван Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: (Пругло) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пругло Григорий Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: (Пругло) Мария Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Пругло Андрей Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Пругло Николай Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пругло Илья Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пругло Василий Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.06.1909

Сын: Пругло Петр Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
02.01.1911

Сын: Пругло Василий Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Яковлевич

Бракосочетание
21.10.1991

Муж: Пругло Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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