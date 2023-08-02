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Пругло Илья Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пругло Петр Яковлевич

Мать: Пругло (Дациньшина) Варвара Евстафиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Варвара Васильевна

Военная служба
?.07.1941
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 6485-464382с-18
Военная служба
05.04.1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ЦАМО РФ , Ф - Казанский ВПП. оп-696575,дело-50
Военная служба
14.05.1943
ЦАМО РФ , Ф - 6485-464382с-18
Лечение в госпитале
С 24.07.1943 по 14.08.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58А-83627-254
Смерть
14.08.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58А-83627-254
Похороны
После 14.08.1943
Перезахоронение
29.07.1956

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