Пругло Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти14.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
?.07.1941
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 6485-464382с-18
Военная служба
05.04.1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ЦАМО РФ , Ф - Казанский ВПП. оп-696575,дело-50
Военная служба
14.05.1943
ЦАМО РФ , Ф - 6485-464382с-18
Лечение в госпитале
С 24.07.1943 по 14.08.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58А-83627-254
Смерть
14.08.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58А-83627-254
Похороны
После 14.08.1943
Перезахоронение
29.07.1956