Пругло Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Пругло Петр Яковлевич
Бракосочетание
Около 1921
Жена: Пругло С.Т.
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Пругло С.Т.
Узб.ССР г.Ташкент
Военная служба
С 10.09.1941 по ?.05.1943
Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО , Ф - 58-977520-701
Место жительства
1941
СССР Краснодарский кр.,Гулькевичский р-н Адыгейская АО х.Ново-Красненский
Смерть
?.05.1943
Участие в ВОВ, пропал без вести