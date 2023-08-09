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Пругло Григорий Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пругло Петр Яковлевич

Мать: Пругло Варвара Евстафиева

Бракосочетание
Около 1921

Жена: Пругло С.Т.

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пругло Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло С.Т.

Узб.ССР г.Ташкент
Военная служба
С 10.09.1941 по ?.05.1943
Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО , Ф - 58-977520-701
Место жительства
1941
СССР Краснодарский кр.,Гулькевичский р-н Адыгейская АО х.Ново-Красненский
Смерть
?.05.1943
Участие в ВОВ, пропал без вести