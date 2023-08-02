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Пругло Петр Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

18.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1909

Отец: Пругло Петр Яковлевич

Мать: Пругло (Дациньшина) Варвара Евстафиева

Место жительства
1942
Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
16.03.1942
Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 8559-699789-16
Военная награда
08.07.1944
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-3230
Смерть
Неизвестно

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