Пругло Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения18.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1909
Место жительства
1942
Родниковская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
16.03.1942
Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ , Ф - 8559-699789-16
Военная награда
08.07.1944
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-3230
Смерть
Неизвестно